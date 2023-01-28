Нагрудная камера полицейского сняла, как похититель расколол мужу Пелоси череп молотком
Полиция США обнародовала видео жестокого избиения молотком мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси
Полиция Сан-Франциско обнародовала видео нападения на мужа экс-спикера Палаты представителей Конгресса США, а ныне депутата Нэнси Пелоси — Пола. Нападение произошло в октябре прошлого года, но кадры избиения мужчины молотком опубликовали только сейчас.
Полиция обнародовала видео жестокого избиения молотком мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси. Видео © Twitter / Capitol Police
Суд в Сан-Франциско распорядился показать момент громкого происшествия, произошедшего в доме четы Пелоси осенью прошлого года. На кадрах видно, что полицейский подходит к жилищу и стучит в дверь. Открыл её хозяин дома, который вместе со злоумышленником держался за молоток.
Правоохранители задали вопрос: "Что здесь происходит?" — и приказали преступнику, 42-летнему Дэвиду Депейпу, бросить молоток. Однако просьбу полицейских он выполнять не собирался и вместо этого начал жестоко избивать Пола Пелоси. На кадрах видно, что злоумышленника обезвредили практически сразу. Ранее в Сети появлялась информация о том, что полицейские молча наблюдали за схваткой двух мужчин, прежде чем вмешаться.
Напомним, 28 октября неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Сам Пол Пелоси перенёс операцию. Медики работали над трещиной в его черепной коробке, а также лечили травмы рук.
Twitter / Capitol Police