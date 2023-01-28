Нагрудная камера полицейского сняла, как похититель расколол мужу Пелоси череп молотком

Полиция Сан-Франциско обнародовала видео нападения на мужа экс-спикера Палаты представителей Конгресса США, а ныне депутата Нэнси Пелоси — Пола. Нападение произошло в октябре прошлого года, но кадры избиения мужчины молотком опубликовали только сейчас.

Полиция обнародовала видео жестокого избиения молотком мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси. Видео © Twitter / Capitol Police

Суд в Сан-Франциско распорядился показать момент громкого происшествия, произошедшего в доме четы Пелоси осенью прошлого года. На кадрах видно, что полицейский подходит к жилищу и стучит в дверь. Открыл её хозяин дома, который вместе со злоумышленником держался за молоток.