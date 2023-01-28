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28 января, 07:23

В Индии разбились два истребителя

Истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС Индии разбились во время тренировочного полёта

<p>В Индии разбились два военных самолёта. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/pu_pulse/status/1619228965687918592?s=21&t=B-cARfipGHHGX5gcbpULyw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PU pulse</a></p>

В Индии разбились два военных самолёта. Фото © Twitter / PU pulse

Два самолёта ВВС Индии потерпели крушение во время тренировочных полётов в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

В Индии столкнулись два военных самолёта. Видео © Twitter / Raman Malik / Shivam Pandey

"Расследование должно установить, было ли столкновение в воздухе или нет. У Су-30 на борту находилось два пилота, а у Mirage 2000 за штурваломодин пилот", — уточнил собеседник издания.

На публикуемых в Сети кадрах видны обломки самолётов, после крушения возникло возгорание. Известно, что истребители вылетели с военной базы в Гвалиоре. О судьбе экипажей на данный момент информации нет. Полиция и местные власти официально не комментировали случившееся.

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Ранее сообщалось, что в США истребитель F-35 потерпел крушение во время вертикальной посадки на военной авиабазе Форт-Уэрт в штате Техас. Лётчик катапультировался. Это сняли на видео люди, наблюдавшие за манёврами самолёта с трассы неподалёку.

Татьяна Миссуми
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