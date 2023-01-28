В Индии разбились два истребителя
Истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС Индии разбились во время тренировочного полёта
В Индии разбились два военных самолёта. Фото © Twitter / PU pulse
Два самолёта ВВС Индии потерпели крушение во время тренировочных полётов в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
В Индии столкнулись два военных самолёта. Видео © Twitter / Raman Malik / Shivam Pandey
"Расследование должно установить, было ли столкновение в воздухе или нет. У Су-30 на борту находилось два пилота, а у Mirage 2000 за штурвалом — один пилот", — уточнил собеседник издания.
На публикуемых в Сети кадрах видны обломки самолётов, после крушения возникло возгорание. Известно, что истребители вылетели с военной базы в Гвалиоре. О судьбе экипажей на данный момент информации нет. Полиция и местные власти официально не комментировали случившееся.
Ранее сообщалось, что в США истребитель F-35 потерпел крушение во время вертикальной посадки на военной авиабазе Форт-Уэрт в штате Техас. Лётчик катапультировался. Это сняли на видео люди, наблюдавшие за манёврами самолёта с трассы неподалёку.