В Индии разбились два истребителя

Два самолёта ВВС Индии потерпели крушение во время тренировочных полётов в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

В Индии столкнулись два военных самолёта. Видео © Twitter / Raman Malik / Shivam Pandey

"Расследование должно установить, было ли столкновение в воздухе или нет. У Су-30 на борту находилось два пилота, а у Mirage 2000 за штурвалом — один пилот", — уточнил собеседник издания.

На публикуемых в Сети кадрах видны обломки самолётов, после крушения возникло возгорание. Известно, что истребители вылетели с военной базы в Гвалиоре. О судьбе экипажей на данный момент информации нет. Полиция и местные власти официально не комментировали случившееся.