Группировки войск "Восток" уничтожили 70 бойцов ВСУ в ходе наступления

Российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, ВСУ потеряли здесь за последние сутки до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар, Новосёлка, Новомайорское ДНР и Луговское Запорожской области", — уточнил он.

Также вблизи посёлков Водяное в ДНР и Никольское в Запорожье уничтожены два склада снарядов и бронетехники ВСУ, добавил Конашенков. Всего на данных направлениях Украина за сутки потеряла до 70 военнослужащих, две БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".