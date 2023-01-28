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Опубликовано 28 января 2023, 12:07

Группировки войск "Восток" уничтожили 70 бойцов ВСУ в ходе наступления

Войска России продолжили наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, ВСУ потеряли здесь за последние сутки до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар, Новосёлка, Новомайорское ДНР и Луговское Запорожской области", уточнил он.

Также вблизи посёлков Водяное в ДНР и Никольское в Запорожье уничтожены два склада снарядов и бронетехники ВСУ, добавил Конашенков. Всего на данных направлениях Украина за сутки потеряла до 70 военнослужащих, две БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".

Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации
Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

Ранее Лайф писал об успехах российских войск группировки "Центр". Так, за сутки на Краснолиманском направлении были разбиты подразделения 103-й бригады теробороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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