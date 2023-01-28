Минобороны РФ сообщило об успехах войск группировки "Центр"

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. По его словам, за сутки на Краснолиманском направлении были разбиты подразделения 103-й бригады теробороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вишнёвое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества", — сказал он в ходе брифинга.

Так, удалось ликвидировать более 50 бойцов ВСУ, а также уничтожить боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну американскую артиллерийскую систему М-777.