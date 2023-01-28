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28 января, 11:48

Украинский МиГ-29 сбит в районе Красноармейска в ДНР

Российская истребительная авиация сбила над Донецкой Народной Республикой украинский военный самолёт МиГ-29, сообщил Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Краснармейск ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — уточнил он на ежедневном брифинге.

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А ранее ВВС Украины попросили от стран Запада 24 истребителя в рамках первой фазы нового пакета военной помощи. Однако, там признали, что даже если Киев получит машины, на подготовку пилотов и механиков под них уйдёт не менее полугода.

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ТАСС / Михаил Почуев

Андрей Бражников

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