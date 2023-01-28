Украинский МиГ-29 сбит в районе Красноармейска в ДНР
Российская истребительная авиация сбила над Донецкой Народной Республикой украинский военный самолёт МиГ-29, сообщил Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Краснармейск ДНР сбит в воздухе самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины", — уточнил он на ежедневном брифинге.
А ранее ВВС Украины попросили от стран Запада 24 истребителя в рамках первой фазы нового пакета военной помощи. Однако там признали, что, даже если Киев получит машины, на подготовку пилотов и механиков под них уйдёт не менее полугода.
ТАСС / Михаил Почуев