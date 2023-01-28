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Опубликовано 28 января 2023, 11:43

Медицинский центр повреждён при обстреле Новоайдара из HIMARS

СЦКК ЛНР: При обстреле ВСУ Новоайдара повреждены медицинский центр и жилые дома

Воронка от ракеты HIMARS в Новоайдаре. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Воронка от ракеты HIMARS в Новоайдаре. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Районное территориальное медицинское объединение и несколько жилых домов были повреждены в результате ударов ВСУ по посёлку Новоайдар в Луганской Народной Республике из американских комплексов HIMARS. Об этом сообщает в Telegram представительство региона в СЦКК.

  • Осколки снарядов, выпущенных украинской стороной из РСЗО HIMARS. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
    Осколки снарядов, выпущенных украинской стороной из РСЗО HIMARS. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Осколки снарядов, выпущенных украинской стороной из РСЗО HIMARS. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

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"В результате обстрела населённого пункта Новоайдар с применением РСЗО HIMARS повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение и шесть одноэтажных жилых домов", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром украинские военные обстреляли посёлок Новоайдар в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив четыре снаряда из американских РСЗО HIMARS.

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Ирина Фальке
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