Медицинский центр повреждён при обстреле Новоайдара из HIMARS
СЦКК ЛНР: При обстреле ВСУ Новоайдара повреждены медицинский центр и жилые дома
Воронка от ракеты HIMARS в Новоайдаре. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
Районное территориальное медицинское объединение и несколько жилых домов были повреждены в результате ударов ВСУ по посёлку Новоайдар в Луганской Народной Республике из американских комплексов HIMARS. Об этом сообщает в Telegram представительство региона в СЦКК.
"В результате обстрела населённого пункта Новоайдар с применением РСЗО HIMARS повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение и шесть одноэтажных жилых домов", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром украинские военные обстреляли посёлок Новоайдар в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив четыре снаряда из американских РСЗО HIMARS.