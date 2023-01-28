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28 января, 11:37

Кабмин одобрил изменения в законы о флаге и гимне России

Правительство России одобрило изменения в ФЗ "О Государственном флаге" (статья 3) и "О Государственном гимне" (статьи 3 и 7), теперь они будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

"Предусмотрено внести в Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге РФ" изменение: после слов "Корабельным уставом" дополнить словами "Военно-морского флота"... В Федеральном конституционном законе "О Государственном гимне РФ" после слов "Общевоинскими уставами Вооружённых сил РФ" добавить слова "И Корабельным уставом Военно-мрского флота", говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

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Лайф писал, что правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Всего в документе 58 пунктов. В частности, среди задач называются предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона.

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Матвей Константинов

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