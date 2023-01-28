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28 января, 11:25

После кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме задержано более 40 человек

Полиция Израиля задержала 42 подозреваемых в причастности к теракту у синагоги в Иерусалиме

Полиция Израиля задержала более 40 человек в рамках расследования теракта, который произошёл у синагоги в еврейском квартале Неве-Яаков. Об этом сообщает местный телеканал 13 TV.

По данным канала, подозреваемые были задержаны в том числе и в доме террориста, проживавшего в Восточном Иерусалиме. Среди них — члены его семьи, родственники и лица ближнего окружения. Сейчас задержанные проходят допрос на предмет возможной причастности к подготовке теракта. Следователи выясняют, что подозреваемые могли знать о готовящейся атаке.

Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

Напомним, что в результате стрельбы в синагоге Иерусалима вечером 27 января погибло семь человек. Преступник был нейтрализован, правоохранители призвали жителей близлежащих домов не выходить на улицу. Утром в субботу в Восточном Иерусалиме произошёл ещё один теракт — стрельбу устроил 13-летний подросток. Он был ранен при задержании и госпитализирован.

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ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Ирина Фальке

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