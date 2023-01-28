После кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме задержано более 40 человек

Полиция Израиля задержала более 40 человек в рамках расследования теракта, который произошёл у синагоги в еврейском квартале Неве-Яаков. Об этом сообщает местный телеканал 13 TV.

По данным канала, подозреваемые были задержаны в том числе и в доме террориста, проживавшего в Восточном Иерусалиме. Среди них — члены его семьи, родственники и лица ближнего окружения. Сейчас задержанные проходят допрос на предмет возможной причастности к подготовке теракта. Следователи выясняют, что подозреваемые могли знать о готовящейся атаке.