После кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме задержано более 40 человек
Полиция Израиля задержала 42 подозреваемых в причастности к теракту у синагоги в Иерусалиме
Полиция Израиля задержала более 40 человек в рамках расследования теракта, который произошёл у синагоги в еврейском квартале Неве-Яаков. Об этом сообщает местный телеканал 13 TV.
По данным канала, подозреваемые были задержаны в том числе и в доме террориста, проживавшего в Восточном Иерусалиме. Среди них — члены его семьи, родственники и лица ближнего окружения. Сейчас задержанные проходят допрос на предмет возможной причастности к подготовке теракта. Следователи выясняют, что подозреваемые могли знать о готовящейся атаке.
Напомним, что в результате стрельбы в синагоге Иерусалима вечером 27 января погибло семь человек. Преступник был нейтрализован, правоохранители призвали жителей близлежащих домов не выходить на улицу. Утром в субботу в Восточном Иерусалиме произошёл ещё один теракт — стрельбу устроил 13-летний подросток. Он был ранен при задержании и госпитализирован.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI