Что можно и нельзя есть для хорошей работы сердца: Меню от врача

Сердечно-сосудистая система играет ключевую роль в человеческом организме, поэтому вне зависимости от её состояния следует придерживаться ряда рекомендаций. По словам диетолога Марины Купфер, важнейшую роль в "сердечном" рационе играет отказ от жареного, жирного, солёного и снижение потребления мяса.

"Обязательно надо употреблять в пищу овощи. Состояние сердечно-сосудистой системы помогут поддерживать варёный геркулес или рис, зерновой хлеб. Овощи необходимо употреблять регулярно, поскольку они содержат небольшое количество соли. Лучше овощи отваривать или есть в сыром виде. Маринованные и солёные овощи необходимо убрать из рациона, так как они содержат очень много соли", — объяснила она Лайфу.

Диетолог Марина Купфер. Фото © Предоставлено Лайфу

Обычную соль можно поменять на кале-магниевую, так как именно эти элементы обеспечивают работу сердца. Также следует есть больше фруктов, ягод, зелени, а из продуктов животного происхождения подойдут обезжиренное молоко, йогурт, птица без кожи, нежирная телятина или баранина. Лучше всего, подчеркнула врач, заменить обычное мясо морепродуктами и рыбой, но только не вяленой или копчёной.

Также для приготовления еды лучше перейти на оливковое масло, посоветовала Купфер. А в вопросе напитков: отказаться от кофе, крепкого чёрного чая и алкоголя. В качестве замены подойдут фруктовые соки, ягодные морсы и зелёный чай. Лучше всего с укреплением сосудов справятся несладкие отвары шиповника и боярышника с изюмом. Последний совет — ограничить потребление жидкости на полутора литрах в день.