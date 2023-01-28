Посол Израиля в ФРГ проговорился о "закулисной" помощи Украине

Израиль оказывает Украине военную помощь — в гораздо большем объёме, чем об этом говорится, — но делает это тайно. Об этом заявил израильский посол в Германии Рон Прозор в беседе с изданием Berliner Morgenpost.

"Помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно", — сказал Прозор в ответ на вопрос журналиста о том, почему Израиль передаёт Киеву только гуманитарную помощь.

В частности, Израиль блокирует поставки иранских ракет и дронов, подчеркнул дипломат. Однако весь объём военной помощи страна предпочитает не предавать огласке из-за присутствия России в Сирии, а также проживания крупной еврейской общины в РФ.