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28 января, 10:49

Посол Израиля в ФРГ проговорился о "закулисной" помощи Украине

Посол Израиля в ФРГ Прозор заявил об оказании Украине масштабной "закулисной" помощи

Израиль оказывает Украине военную помощь — в гораздо большем объёме, чем об этом говорится, — но делает это тайно. Об этом заявил израильский посол в Германии Рон Прозор в беседе с изданием Berliner Morgenpost.

"Помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно", — сказал Прозор в ответ на вопрос журналиста о том, почему Израиль передаёт Киеву только гуманитарную помощь.

В частности, Израиль блокирует поставки иранских ракет и дронов, подчеркнул дипломат. Однако весь объём военной помощи страна предпочитает не предавать огласке из-за присутствия России в Сирии, а также проживания крупной еврейской общины в РФ.

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Также ранее стало известно, что США передают Украине американские боеприпасы со складов в Израиле. Эти запасы используются для удовлетворения острой потребности Киева в артиллерийских снарядах, указано в материале New York Times.

Обложка ©

ТАСС / Henning Kaiser / dpa

Ирина Фальке

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