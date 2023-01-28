Шольц записал обращение к обеспокоенным немцам и дал обещание не допустить войны с Россией
Канцлер ФРГ Шольц пообещал немцам взвешивать все решения по Украине
Все шаги Германии касательно Украины будут тщательно взвешиваться и осуществляться вместе с партнёрами. Такое обещание дал канцлер ФРГ Олаф Шольц жителям страны, его обращение опубликовано на сайте правительства.
"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне", — заверил политик.
Также он подчеркнул, что Берлин намерен и дальше "предотвращать эскалацию, поскольку войны между Россией и НАТО быть не должно". По словам Шольца, безопасность Германии — в центре внимания немецких властей.
Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Это намерение осудили в ООН, а в Конгрессе США потребовали от американского лидера Джо Байдена объяснить решение послать Украине танки.
ТАСС / Michael Kappeler / dpa