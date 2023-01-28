Топ самых эффективных процедур от шрамов и рубцов на лице после акне

Перенесённое акне часто оставляет после себя неприглядные рубцы на коже. Врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова рассказала Лайфу, возможна ли коррекция в этом случае.

"Рубцы постакне могут быть разные, но чаще всего они локализуются в области лица и в тех зонах, где практически нет подкожно-жировой клетчатки — это щёки, виски, лоб, подбородок, реже нос", — отметила медик.

По её словам, следует как можно раньше начать борьбу с проблемой ради хорошего результата. Самые распространённые процедуры против рубцов — это "лазерная шлифовка с помощью лазера CO2 и Fraxel — фракционного фототермолиза, различные виды пилинга, мезотерапия и "заместительные" процедуры, такие как введение препарата коллагена под рубец".

Врач объяснила, что после первой процедуры возможно ухудшение, рубцы зачастую "краторообразные", то есть на поверхности они более узкие, а значит шлифовка вскрывает их истинные размеры. Поэтому нужна серия процедур, не менее 4-6 раз в год. При этом желательно совмещать их с плазмотерапией, а также с введением препаратов Collost, Collost micro или Linerase, подчеркнула Андриянова.

"Прекрасно себя зарекомендовало среди пациентов введение таких препаратов, как полимолочная кислота и Radiesse. У компании Merz есть целая разработка введения препарата Radiesse в технике Dilution для того, чтобы простимулировать зону рубцов, а в частности, рубцов постакне", — сказала она.

По её словам, ко всем процедурам можно приступать круглогодично, но есть реабилитационный период. После шлифовки и пилингов всегда нужно проходить восстановление кожи. Речь идёт о специальном уходе и увлажнении, объяснила доктор. Быстрее реабилитироваться помогают плазмотерапия, мезотерапия с пептидами, витамины и процедуры фототерапии BBL или М22.

"После процедуры лечения рубцов необходимо правильно ухаживать за своим лицом, воздерживаться от солнечных лучей, использовать солнцезащитный крем и правильно использовать все средства, назначенные косметологом", — заключила собеседница Лайфа.