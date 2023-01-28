Экс-глава МИД Польши дал оценку состоянию Украины
Экс-глава МИД Польши Сикорский высказался о состоянии "коррумпированной Украины"
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Krytyka Polityczna дал откровенную оценку нынешнему состоянию Украины. По его словам, страна находится в плачевной ситуации из-за коррумпированности и мании величия элит.
"Их [украинские] элиты просто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем. Ведь Украина возникла из советского экономического мира в лучшем, чем у нас, состоянии: с построенными атомными блоками, авиационной промышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире", — сказал он.
Все эти плюсы не помогли Незалежной в дальнейшем развитии. Так, политик напомнил, что ещё до начала специальной военной операции на Украине ВВП Украины был уже в четыре раза меньше, чем у Польши.
Ранее во Франции забили тревогу после кадровых чисток на Украине. По словам лидера французской партии "Патриоты" и экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо, сложившаяся в Киеве ситуация является неприемлемой, поэтому необходимо прекратить снабжать "этот коррумпированный режим" ежемесячной помощью.
ТАСС / Максим Никитин