Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Krytyka Polityczna дал откровенную оценку нынешнему состоянию Украины. По его словам, страна находится в плачевной ситуации из-за коррумпированности и мании величия элит.

"Их [украинские] элиты просто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем. Ведь Украина возникла из советского экономического мира в лучшем, чем у нас, состоянии: с построенными атомными блоками, авиационной промышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире", — сказал он.

Все эти плюсы не помогли Незалежной в дальнейшем развитии. Так, политик напомнил, что ещё до начала специальной военной операции на Украине ВВП Украины был уже в четыре раза меньше, чем у Польши.