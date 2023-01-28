Новые немецкие танки ВСУ пообещали отправить вслед за "тиграми" и "пантерами" Третьего рейха

Поставка западных танков на Украину переводит конфликт в новую фазу, но немецкие "леопарды" всё равно отправятся вслед за гитлеровскими "тиграми" и "пантерами". Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Поставки немецкого и американского наступательного оружия, которое едва ли ограничится только танками, безусловно, выводит спецоперацию на новый виток. Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться", — сказал Константинов.