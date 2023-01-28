Новые немецкие танки ВСУ пообещали отправить вслед за "тиграми" и "пантерами" Третьего рейха
Константинов: "леопарды" отправятся вслед за "тиграми" и "пантерами" Третьего рейха
Поставка западных танков на Украину переводит конфликт в новую фазу, но немецкие "леопарды" всё равно отправятся вслед за гитлеровскими "тиграми" и "пантерами". Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Поставки немецкого и американского наступательного оружия, которое едва ли ограничится только танками, безусловно, выводит спецоперацию на новый виток. Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться", — сказал Константинов.
Он подчеркнул, что "западное оружие в сочетании с готовностью украинцев идти с этим оружием на смерть" Москва расценивает как более масштабную угрозу, поэтому никакие "леопарды" Россию не остановят. Западные танки будут отправлены вслед за "тиграми" и "пантерами" Третьего рейха, резюмировал спикер республиканского парламента.
Напомним, что ряд западных стран объявил о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Белый дом уже предупредил, что ВСУ придётся ждать "абрамсы" много месяцев, вероятно, это займёт даже больше времени, чем отправка немецких боевых машин. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если обещанные США танки Abrams прибудут в Незалежную только к августу, будет слишком поздно.
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