Госдума работает над законами об отсрочке от мобилизации ещё для 20 категорий россиян

Комитет Госдумы по обороне рассматривает 20 законопроектов по теме отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

"В настоящее время в "законодательном пакете" Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме (отсрочек от призыва по мобилизации. — прим. Лайфа). Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие", — написал он в телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что работа по вопросу отсрочек "продолжается и она не останавливалась, идёт согласование". Он заверил, что тему по-прежнему держат на особом контроле.