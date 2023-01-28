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Регион
Опубликовано 28 января 2023, 09:44
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Госдума работает над законами об отсрочке от мобилизации ещё для 20 категорий россиян

Комитет Госдумы работает ещё над 20 законопроектами об отсрочках от призыва по мобилизации

Комитет Госдумы по обороне рассматривает 20 законопроектов по теме отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

"В настоящее время в "законодательном пакете" Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме (отсрочек от призыва по мобилизации. — прим. Лайфа). Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие", — написал он в телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что работа по вопросу отсрочек "продолжается и она не останавливалась, идёт согласование". Он заверил, что тему по-прежнему держат на особом контроле.

Песков: Призыв по мобилизации завершён, а указ действует по другим причинам
Песков: Призыв по мобилизации завершён, а указ действует по другим причинам

Ранее сообщалось, что информация американского телеканала CNN о том, что в России якобы может быть запущена мобилизация ещё 200 тысяч человек недостоверна.

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ТАСС / Максим Слуцкий

Татьяна Миссуми
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