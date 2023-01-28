Италия и Франция пообещали Украине 700 ракет для ПВО

Италия и Франция передадут Украине "самый ценный" подарок с начала специальной военной операции — зенитные ракеты Aster-30. Как сообщает Il Messaggero, планируется закупить 700 единиц, часть из которых отправится в Киев.

"Оборудование ЗРК SAMP/T от самолётов, ракет и беспилотников — самое ценное с точки зрения вооружений, что Италия может дать Украине. А ещё это очень дорогой "подарок" — около 800 миллионов евро за аккумулятор", — заявил бывший военный советник трёх премьер-министров и начальник штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико.

Он сообщил о том, что русские используют одни из самых совершенных и современных крылатых ракет, поэтому "зонтик для этих систем должен быть как можно прочнее". По словам Трикарио, SAMP/T — очень точная система, оптимизированная не только для самолётов, но и для ракет, летящих со скоростью значительно превышающей скорость звука и маневрирующих на последних этапах атаки.