Италия и Франция пообещали Украине 700 ракет для ПВО
СМИ: Италия и Франция отправят 700 ракет Aster-30 для ПВО SAMP/T на Украину
Италия и Франция передадут Украине "самый ценный" подарок с начала специальной военной операции — зенитные ракеты Aster-30. Как сообщает Il Messaggero, планируется закупить 700 единиц, часть из которых отправится в Киев.
"Оборудование ЗРК SAMP/T от самолётов, ракет и беспилотников — самое ценное с точки зрения вооружений, что Италия может дать Украине. А ещё это очень дорогой "подарок" — около 800 миллионов евро за аккумулятор", — заявил бывший военный советник трёх премьер-министров и начальник штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико.
Он сообщил о том, что русские используют одни из самых совершенных и современных крылатых ракет, поэтому "зонтик для этих систем должен быть как можно прочнее". По словам Трикарио, SAMP/T — очень точная система, оптимизированная не только для самолётов, но и для ракет, летящих со скоростью значительно превышающей скорость звука и маневрирующих на последних этапах атаки.
Однако в силу сложности и высокой технологичности не каждый сможет воспользоваться данной системой. В этой связи необходимо обучить бойцов ВСУ навыкам управления такими аппаратами, указал военный.
Ранее Лайф рассказывал, что западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Белый дом уже предупредил, что ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если обещанные США танки Abrams прибудут в Незалежную только к августу, будет слишком поздно.