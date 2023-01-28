"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 января, 09:06

В Турции пассажирка сняла на видео момент удара молнии в крыло самолёта и панику на борту

Молния попала в самолёт авиакомпании AnadoluJet при заходе на посадку в Анталье

Молния попала в самолёт авиакомпании AnadoluJet при посадке в Анталье. Как сообщиает телеканал ТРТ, инцидент произошёл в ночь на 28 января.

Молния попала в самолёт при посадке в турецкой Анталье. Видео © Twitter / Laraguroll

Самолёт, следовавший из Стамбула, уже шёл на посадку в аэропорт Антальи, но попал в эпицентр грозы. За окном иллюминатора был густой туман, лил дождь и гремел гром. Взволнованные пассажиры даже достали телефоны, чтобы снять всё происходящее на камеру, и не прогадали — им удалось запечатлеть момент попадания молнии в крыло самолёта. Обошлось без ЧП, паника на борту утихла, лайнер успешно приземлился в воздушной гавани.

К слову, непогода в регионе разбушевалась по полной: в уезде Кемер ветер дул со скоростью 153 километра в час, а высота волн в море превышала пять метров.

"Пускай снимает эта макака": Пассажиры самолёта S7 устроили скандал с расистскими оскорблениями

"Пускай снимает эта макака": Пассажиры самолёта S7 устроили скандал с расистскими оскорблениями

За сутки это не единственный инцидент с участием самолётов. Сегодня в Индии разбились два военных истребителя — Су-30 и Mirage 2000. Как писал Лайф, всё произошло во время тренировочных полётов в штате Мадхья-Прадеш. По данным местных СМИ, один пилот погиб, а двум другим удалось спастись.

Обложка ©

Twitter / Laraguroll

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров