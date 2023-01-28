В Турции пассажирка сняла на видео момент удара молнии в крыло самолёта и панику на борту

Молния попала в самолёт авиакомпании AnadoluJet при посадке в Анталье. Как сообщиает телеканал ТРТ, инцидент произошёл в ночь на 28 января.

Молния попала в самолёт при посадке в турецкой Анталье. Видео © Twitter / Laraguroll

Самолёт, следовавший из Стамбула, уже шёл на посадку в аэропорт Антальи, но попал в эпицентр грозы. За окном иллюминатора был густой туман, лил дождь и гремел гром. Взволнованные пассажиры даже достали телефоны, чтобы снять всё происходящее на камеру, и не прогадали — им удалось запечатлеть момент попадания молнии в крыло самолёта. Обошлось без ЧП, паника на борту утихла, лайнер успешно приземлился в воздушной гавани.

К слову, непогода в регионе разбушевалась по полной: в уезде Кемер ветер дул со скоростью 153 километра в час, а высота волн в море превышала пять метров.