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28 января, 08:34

В ЦБ спрогнозировали итоговую прибыль банков в 2023 году

В ЦБ спрогнозировали итоговую прибыль российских банков в триллион рублей в 2023 году

Российские банки в этом году могут выйти на совокупную прибыль в триллион рублей. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Если только совсем не будет совсем уж непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в 2022 году", — уточнил он.

По его словам, рано называть точные цифры, однако прогнозы хорошие. Для сравнения: в ушедшем году банки России получили прибыль в 203 миллиарда рублей. А показатели 2021 года и вовсе стали рекордными, тогда финорганизации смогли заработать 2,4 триллиона, напомнил Данилов.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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