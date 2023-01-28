Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но под нейтральным флагом.

"Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", — объяснил Бах в беседе со Spiegel.

А вот угроза от украинских атлетов бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на соревнования российских спортсменов, по его убеждению, не соответствует миссии МОК. Бах отметил, что ему известно о словах министра спорта Незалежной Вадима Гутцайта, который поставил это условие. По мнению главы МОК, Киев не только хочет нейтрализовать Россию как государство, но и намерен полностью изолировать всех её граждан. Он подчеркнул, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны конфликтуют.