Глава МОК осудил Украину за угрозу бойкотировать ОИ-2024 и выступил за допуск россиян
Президент МОК выступил за участие россиян в ОИ-2024 вопреки угрозе бойкота от Украины
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото © ТАСС / Bernd Weißbrod / dpa
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но под нейтральным флагом.
"Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", — объяснил Бах в беседе со Spiegel.
А вот угроза от украинских атлетов бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на соревнования российских спортсменов, по его убеждению, не соответствует миссии МОК. Бах отметил, что ему известно о словах министра спорта Незалежной Вадима Гутцайта, который поставил это условие. По мнению главы МОК, Киев не только хочет нейтрализовать Россию как государство, но и намерен полностью изолировать всех её граждан. Он подчеркнул, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны конфликтуют.
Ранее МОК предложил допустить до соревнований российских спортсменов, но только тех, которые выступают против СВО. Ещё одним условием является полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и всех соответствующих положений. В МОК отметили, что при выполнении этих условий спортсмены смогут выступать на соревнованиях как нейтральные, то есть они не будут представлять свою страну или организацию в государстве.