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28 января, 08:23

Глава МОК осудил Украину за угрозу бойкотировать ОИ-2024 и выступил за допуск россиян

Президент МОК выступил за участие россиян в ОИ-2024 вопреки угрозе бойкота от Украины

<p>Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото © ТАСС / Bernd Weißbrod / dpa</p>

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото © ТАСС / Bernd Weißbrod / dpa

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но под нейтральным флагом.

"Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", — объяснил Бах в беседе со Spiegel.

А вот угроза от украинских атлетов бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на соревнования российских спортсменов, по его убеждению, не соответствует миссии МОК. Бах отметил, что ему известно о словах министра спорта Незалежной Вадима Гутцайта, который поставил это условие. По мнению главы МОК, Киев не только хочет нейтрализовать Россию как государство, но и намерен полностью изолировать всех её граждан. Он подчеркнул, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны конфликтуют.

Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям

Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям

Ранее МОК предложил допустить до соревнований российских спортсменов, но только тех, которые выступают против СВО. Ещё одним условием является полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и всех соответствующих положений. В МОК отметили, что при выполнении этих условий спортсмены смогут выступать на соревнованиях как нейтральные, то есть они не будут представлять свою страну или организацию в государстве.

Андрей Бражников
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