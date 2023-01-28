Эпидемиолог назвала россиянам причину привиться от гриппа прямо сейчас
Врач Пшеничная напомнила, что без прививки можно переболеть разными штаммами гриппа
Можно несколько раз переболеть гриппом за один сезон, если не сделана прививка. Об этом заявила РИА "Новости" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она подчеркнула, что всё дело во множестве штаммов.
"Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)", — объяснила она.
Вакцины от гриппа содержат антигены против трёх-четырёх штаммов вируса, которые относятся к подтипам А и В. Поэтому, даже если человек уже переболел, смысл поставить прививку есть и сейчас, посоветовала Пшеничная.
Ранее Лайф писал, что переболевший гриппом человек будет иметь иммунитет от полугода до полутора лет, однако эффективным он будет только против того штамма, с которым контактировал пациент.
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