Эпидемиолог назвала россиянам причину привиться от гриппа прямо сейчас

Можно несколько раз переболеть гриппом за один сезон, если не сделана прививка. Об этом заявила РИА "Новости" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она подчеркнула, что всё дело во множестве штаммов.

"Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)", — объяснила она.

Вакцины от гриппа содержат антигены против трёх-четырёх штаммов вируса, которые относятся к подтипам А и В. Поэтому, даже если человек уже переболел, смысл поставить прививку есть и сейчас, посоветовала Пшеничная.