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28 января, 07:43

В Чехии начался второй тур президентских выборов

В Чехии стартовало голосование во втором туре выборов президента Чехии. Как сообщает Чешское телевидение, примерно 15 тысяч избирательных участков открылись в 8:00. Отдать голос за кандидата можно будет до 14:00.

Голосование проходит два дня, оно началось 27 января, в пятницу. Тогда явка составила около 50%. Те, кто не успел проголосовать, смогут это сделать сегодня. Результаты выборов станут известны сегодня вечером после подсчёта всех бюллетеней.

Ранее Лайф писал, что бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел прошли во второй тур выборов президента страны. По последним данным, лидирует Бабиш, который набирает 37,8% голосов, Павел же заручился поддержкой 32,7% избирателей. Явка, по предварительным оценкам, составила 67,1%.

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ТАСС / AP / Petr David Josek / Tomas Tkacik / SOPA Images / ZUMA

Оксана Попова

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