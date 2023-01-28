В Чехии начался второй тур президентских выборов

В Чехии стартовало голосование во втором туре выборов президента Чехии. Как сообщает Чешское телевидение, примерно 15 тысяч избирательных участков открылись в 8:00. Отдать голос за кандидата можно будет до 14:00.

Голосование проходит два дня, оно началось 27 января, в пятницу. Тогда явка составила около 50%. Те, кто не успел проголосовать, смогут это сделать сегодня. Результаты выборов станут известны сегодня вечером после подсчёта всех бюллетеней.