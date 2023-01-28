Немцы призвали Бербок держать свой "дурной язык" под контролем после слов о войне с Россией
Читатели Die Welt раскритиковали Бербок за слова о войне против России
Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Рicture alliance / Photothek / Felix Zahn
Немцы раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за её шокирующие слова о том, что странам ЕС нужно воевать не друг с другом, а против России. Пользователи Die Welt заявили, что после такого министр должна подать в отставку.
"Это в любом случае абсолютно недопустимо. Если у неё есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку", — написал Ansgar.
Holger отметил, что Бербок не годится для работы в Министерстве иностранных дел ФРГ. По его словам, в дипломатии необходимо держать "свой дурной язык под контролем", а она это сделать не в силах — сначала говорит, а потом думает.
"Господин [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врёт. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!" — заявил Norbert.
При этом пользователь с ником Гудрун С. указал и на её необразованность. По его словам, ничего другого не стоило ожидать от женщины, которая "фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост".
Напомним, скандальной фразой на заседании ПАСЕ Анналена Бербок пресекла обсуждение темы танков Leopard с европейскими союзниками. Она напомнила, что страны должны воевать не друг с другом, а с Россией, чем вызвала шквал критики как граждан, так и политиков. Например, глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла уже призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить Бербок в отставку.