Назван главный витамин для защиты сердца при ожирении

Ожирение и нехватка в организме витамина А способны повлиять на активность генов, которые отвечают за работу сердца. Поэтому людям с лишним весом для защиты главного органа рекомендовано уделять особое внимание наличию этого микроэлемента в рационе. К таким выводам пришли учёные из Ганноверской медицинской школы в Германии, исследование публикует American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology.

Во время эксперимента мышей кормили продуктами без витамина А, в результате грызуны быстро набирали вес. После 20 недель специалисты сравнили функционирование сердца и метаболизм у подопытных животных с показателями их сородичей, которые продолжали придерживаться обычного рациона.

Оказалось, что ожирение в сочетании с недостатком витамина А полностью подавило гены в сердце, отвечающие за извлечение энергии из жира, глюкозы и способствующие производству энергонесущей молекулы аденозинтрифосфата. Учёные пришли к неутешительным выводам, что в итоге в организме начинает развиваться митохондриальная и сократительная дисфункция. Проведённый эксперимент должен помочь врачам правильно выстраивать диетическое питание для пациентов с лишним весом, а также уделять внимание наблюдениям за сердечной деятельностью.