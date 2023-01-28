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28 января, 08:27

В Армении введут добровольную срочную службу для женщин

Пашинян анонсировал введение добровольной срочной службы женщин в Армии Армении

В Армении готовятся ввести добровольную срочную службу женщин в Вооружённых силах. Об этом говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна по случаю Дня армии, опубликованном на сайте правительства.

"В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт — добровольно-срочной военной службы женщин", — сказал армянский лидер, а также поблагодарил всех женщин, проходящих службу по контракту.

Вместе с тем Пашинян сообщил, что срок учебных сборов уменьшится с трёх месяцев до 25 дней или одного месяца. Он также добавил, что Правительство Армении работает над оснащением армии современным вооружением и военной техникой, старается максимально поощрять местных производителей.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали 16 граждан Армении, которые уклонялись от сборов и службы в армии на родине. Их удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Самым младшим оказался 18-летний студент Московского индустриального колледжа.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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