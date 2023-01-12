Что означает отказ Еревана от учений ОДКБ Какой путь и почему выбирает Армения в отношении ОДКБ и кто пытается управлять процессом. 20509 20509 Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян. Кроме того, армянский премьер отметил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Армении от учений ОДКБ будут прояснять.

— Это заявление может быть продиктовано двумя мотивами. Пашинян демонстрирует недовольство Армении позицией, которую заняли Россия и другие союзники ОДКБ по факту агрессии против армянской территории. Баку пытается окончательно закрыть карабахский вопрос, пока Армения не оправилась от поражения в 44-дневной войне 2020 года, а Россия занята конфликтом на Украине. Есть также версия, что, явно используя текущий момент, в частности то, что в армянском обществе крайне негативно был воспринят отказ оказать помощь союзнику по ОДКБ, на этой почве раскручиваются антироссийские настроения в республике, которые могут привести к изменению геополитического вектора. Другой вопрос, как Россия будет реагировать на эту ситуацию, — уверен армянский эксперт, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

По словам эксперта, Россия занимает определённую позицию между Ереваном и Баку, избегая жестокой реакции на агрессивные действия тандема Азербайджан –Турция в регионе, но в итоге теряет своё влияние в этих странах, чем пользуются внешние игроки, в частности Турция и Запад, чтобы окончательно выдавить Москву с Закавказья.

Также Айк Халатян считает, что сейчас зондируется почва на события, которые будут развиваться после завершения российской спецоперации на Украине. Соперники Москвы за влияние в регионе пытаются лишить её возможности вернуть утраченные позиции на Южном Кавказе. А армянское общество поднимает вопрос в связи с событиями в Карабахе и на границах Армении: как мы будем жить дальше.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Поскольку волной подобных настроений открыто пользуются западные игроки, Ереван пытается сейчас присоединиться к этой позиции, что для него самоубийственно, полагает политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, политический класс Армении рассчитывает, что Россия обязана начать войну с Азербайджаном. Последний саммит ОДКБ в ноябре продемонстрировал глубину противоречий.

— Фактически безопасность Армении осуществляет Российская армия, пограничники РФ и миротворцы в Нагорном Карабахе. Если убрать все эти факторы, то судьба Армении будет печальна. Стоит обратить внимание на вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который ставит вопрос о полуоккупации Армении — возвращении туда беженцев, которые покинули свои дома в период межэтнических столкновений конца 80-х годов прошлого века. Там решения по отношению к республике формулируются очень жестоко. Я вижу в заявлении Пашиняна попытку напомнить о себе, сложившейся ситуации, которая не устраивает Ереван, — сказал Суздальцев. Политолог обращает внимание на то, что Россия заинтересована, чтобы Армения осталась в числе наших союзников.

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Сейчас некоторые страны пытаются использовать ситуацию в России, видя в этом окно возможностей. Суздальцев напоминает, что ни ОДКБ, ни страны СНГ не помогают нам в отношении Украины, они уклоняются от этого. Внешние силы пытаются разморозить конфликт в Нагорном Карабахе, открыв по факту против России второй фронт руками постсоветских республик.

— По странному стечению обстоятельств поведение Пашиняна обострилось сразу после того, как 16 декабря 2022 года Ереван неожиданно посетил с однодневным визитом замминистра иностранных дел Великобритании и по совместительству директор МИ-6 Ричард Мур. Напомню, обострение Карабахского конфликта несколько лет назад тоже приписывают стараниям этого специалиста, который, можно сказать, поставил подпись под этим делом. После успешной для Запада разморозки Карабаха Мур наконец достиг своей карьерной цели и был назначен директором британской спецслужбы. Такая незатейливая комбинация. Это продолжение той самой большой игры британских спецслужб, — отмечает политолог Алексей Мартынов.

По его словам, логика таких действий в том, чтобы разжечь по всему периметру вокруг России максимальное число пожаров. Также политолог утверждает, что миссия МИ-6 имеет солидную поддержку в Вашингтоне. Поэтому действия глав постсоветских республик уместно рассматривать, обладая разной информацией. — Если они думают, что это их самостоятельные действия, то они ошибаются. У нас крайне умный и развитый враг, у которого в карманах грамотные и искусные политические сценарии, в том числе и для Закавказья.

— Ричард Мур предпочитает действовать лично и публично. Накануне активизации украинского кризиса, примерно за полгода до начала СВО, Зеленский также ездил с визитом в Британию и, кроме всего прочего, лично посещал офис МИ-6, где чуть ли не под телекамерами Мур за собственным столом в кабинете вербовал президента как бы суверенной Украины, — напоминает Мартынов. — Мур начинал свою карьеру в Турции в качестве искусствоведа в погонах, и первое его успешное мероприятие — содействие выборам на тот момент молодого и перспективного политика в качестве мэра Стамбула Реджепа Эрдогана. Поэтому данный регион — вотчина для директора МИ-6. А Азербайджан сейчас находится под огромным влиянием Анкары.

Алексей Мартынов считает, что Мур, вероятно, нашёл нужные слова, чтобы применить давний конфликт в свою пользу тогда в Ереване. Технологически британцы используют отказ России воевать против Азербайджана — это одна из смысловых линий британских спецслужб. А грамотная манипуляция в стиле "смотрите, русские вас бросили или бросят" приносит плоды. Ведь события в Закавказье происходили параллельно: сначала британцы инициировали акт с перекрытием Лачинского коридора военными экологами, тогда же были проведены публичные консультации с армянскими высокопоставленными лицами, в том числе с Пашиняном.

Авторы Андрей Лапенков