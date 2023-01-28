Как подготовиться к ЕГЭ за 4 месяца и сдать на 100 баллов: Пошаговая инструкция

Многие россияне считают, что активная пора приёмной кампании в вузах начинается летом, но не менее важный период для поступающих идёт сейчас. Как напомнила руководитель направления "Высшее образование" в Skillbox Надежда Галкина, до 1 февраля выпускники школ и взрослые абитуриенты могут подать документы на сдачу в этом году ЕГЭ или изменить выбранные предметы. В беседе с Лайфом она дала будущим студентам пошаговую инструкцию.

"Вузы объявили условия к поступающим осенью и до конца года их уже не поменяют. При этом даже в рамках одной специальности разные университеты могут запрашивать различные предметы. Например, абитуриентам-экономистам могут требоваться как обществознание, так и английский язык, информатика. Сверьтесь с вузами и программами, которые вы рассматриваете для поступления", — посоветовала эксперт.

Немаловажным моментом является и интерес к специальности. Случается, что в начале учебного года школьнику нравится химия и он выбирает её для сдачи экзамена, а к середине — совершенно перегорает и перестаёт заниматься. Как объяснила Галкина, тогда нужно серьёзно рассмотреть изменение экзаменационных предметов.

Если же школьник не занимался в течение всего года или поменял предметы сейчас, то на подготовку к ЕГЭ остаётся около четырёх месяцев. Если соблюдать все требования, то этого срока вполне хватит для обучения и получения отличных результатов, считает эксперт.

"Пожалуй, самое важное — понять, что, как и любой другой тест, в широком смысле слова ЕГЭ — это про набивание руки. Прицельтесь к необходимому для поступления количеству баллов и начинайте решать те части пробников и демонстрационных версий, которые помогут гарантированно добиться поставленной цели. Это позволит избежать стресса от неопределённости и объёма экзамена, а также досадных алгебраических ошибок в ЕГЭ по математике", — рекомендовала она.

Приступать к важным задачам нужно тогда, когда есть ощущение того, что база в необходимых предметах освоена уверенно, что остаются силы и время на более сложные задания, продолжила Галкина. По её словам, готовиться к ЕГЭ можно абсолютно по-разному: самостоятельно заниматься с задачниками, нанять репетитора, пройти короткие курсы. Что касается последнего, то они особенно полезны, так как помогают скорректировать фокус и понять, что конкретно необходимо знать для успешной сдачи того или иного предмета.

Говоря о взрослых абитуриентах, ранее не сдававших экзамен, Галкина провела аналогию со спортсменами. Например, у атлетов есть тренировочный период, в который они вкладывают интенсивные усилия, а есть непосредственно соревнование, когда им нужно показать свой максимум без права на ошибку. Существует также спад и отдых, которые неизбежно следуют после турнира.

"Постарайтесь отнестись к сдаче ЕГЭ так же — к экзамену следует подойти на пике формы. Продуктивный тренировочный период потребует усилий и времени. По возможности возьмите отпуск на работе, откажитесь от реализации больших и ответственных проектов", — резюмировала собеседница Лайфа.