Росгвардейцы уничтожили стоянку лодок и помешали батальону ВСУ форсировать Днепр
Росгвардейцы поразили стоянку лодок и предотвратили переправу бойцов ВСУ через Днепр
Бойцы Росгвардии нанесли удар по стоянке лодок, которую украинские военные планировали использовать для переправы на левый берег Днепра. Как рассказала пресс-служба ведомства, за неделю артиллеристы выполнили более 700 тактических задач.
"Артиллеристы Росгвардии за неделю выполнили более 700 тактических задач на территории Херсонской и Запорожской областей. Нанесено поражение по четырём наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра", — сказано в сообщении.
Кроме того, местные жители указали росгвардейцам на тайники с оружием в лесополосе и вдоль дорог. Там российскими бойцами было найдено семь тайников, в которых ВСУ прятали пулемёты, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра.
Ранее Лайф писал, что в ночь на четверг ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе островов Новой Каховки, однако российские военные открыли огонь и не дали им этого сделать. Это не первая попытка ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов. Предыдущая также была неудачной и привела к потерям в личном составе украинских войск.
t.me / "Росгвардия"