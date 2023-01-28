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Регион
Опубликовано 28 января 2023, 08:46
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Росгвардейцы уничтожили стоянку лодок и помешали батальону ВСУ форсировать Днепр

Росгвардейцы поразили стоянку лодок и предотвратили переправу бойцов ВСУ через Днепр

Бойцы Росгвардии нанесли удар по стоянке лодок, которую украинские военные планировали использовать для переправы на левый берег Днепра. Как рассказала пресс-служба ведомства, за неделю артиллеристы выполнили более 700 тактических задач.

"Артиллеристы Росгвардии за неделю выполнили более 700 тактических задач на территории Херсонской и Запорожской областей. Нанесено поражение по четырём наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра", — сказано в сообщении.

Кроме того, местные жители указали росгвардейцам на тайники с оружием в лесополосе и вдоль дорог. Там российскими бойцами было найдено семь тайников, в которых ВСУ прятали пулемёты, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра.

Сальдо: Регулярные попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются
Сальдо: Регулярные попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются

Ранее Лайф писал, что в ночь на четверг ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе островов Новой Каховки, однако российские военные открыли огонь и не дали им этого сделать. Это не первая попытка ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов. Предыдущая также была неудачной и привела к потерям в личном составе украинских войск.

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t.me / "Росгвардия"

Оксана Попова
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