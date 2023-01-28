Стало известно, как будет выглядеть блокадный храм святой Нины в Петербурге

В петербургском храме, который построят в память о жертвах блокады Ленинграда, будут непрерывно читать их имена. О этом рассказал настоятель будущего собора святой равноапостольной Нины иерей Артемий Наумов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Проект храма в Санкт-Петербурге в память о блокадниках. Фото © Газета "Петербургский дневник"

"Некоторые фрески и образа будут символизировать блокадный Ленинград. Уже написана икона святой равноапостольной Нины, парящей над осаждённым городом. Будет вестись непрерывное аудиопоминовение погибших в блокаду ленинградцев. От общего числа погибших известно более 600 тысяч имён. Часть уже записана, работа продолжается", — уточнил он.

Пока идёт работа над проектом здания. Закладной камень на месте строительства храма на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка установят в январе 2024 года. Сейчас здесь уже стоит памятный крест, возле которого совершаются богослужения в память о погибших ленинградцах.

Настоятель пояснил, что выбор святой, именем которой будет назван храм, не случаен. Блокада была снята 27 января, а это в церковных канонах день христианской просветительницы Грузии Нины.