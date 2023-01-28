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28 января, 08:50

Стало известно, как будет выглядеть блокадный храм святой Нины в Петербурге

<p>Проект храма в Санкт-Петербурге в память о блокадниках. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-01-28/peterburgskiy-dnevnik-vpervye-pokazyvaet-kak-budet-vyglyadet-blokadnyy-hram-svyatoy-niny" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Проект храма в Санкт-Петербурге в память о блокадниках. Фото © Газета "Петербургский дневник"

В петербургском храме, который построят в память о жертвах блокады Ленинграда, будут непрерывно читать их имена. О этом рассказал настоятель будущего собора святой равноапостольной Нины иерей Артемий Наумов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Проект храма в Санкт-Петербурге в память о блокадниках. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект храма в Санкт-Петербурге в память о блокадниках. Фото © Газета "Петербургский дневник"

"Некоторые фрески и образа будут символизировать блокадный Ленинград. Уже написана икона святой равноапостольной Нины, парящей над осаждённым городом. Будет вестись непрерывное аудиопоминовение погибших в блокаду ленинградцев. От общего числа погибших известно более 600 тысяч имён. Часть уже записана, работа продолжается", уточнил он.

Пока идёт работа над проектом здания. Закладной камень на месте строительства храма на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка установят в январе 2024 года. Сейчас здесь уже стоит памятный крест, возле которого совершаются богослужения в память о погибших ленинградцах.

Настоятель пояснил, что выбор святой, именем которой будет назван храм, не случаен. Блокада была снята 27 января, а это в церковных канонах день христианской просветительницы Грузии Нины.

Главные уроки: 80 лет прорыву блокады Ленинграда

Главные уроки: 80 лет прорыву блокады Ленинграда

Напомним, в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка возведут церковь во имя святой равноапостольной Нины, посвящённую снятию блокады Ленинграда. Эскизный проект храма уже получил предварительное согласование.

Татьяна Миссуми

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