Стало известно, как будет выглядеть блокадный храм святой Нины в Петербурге
В петербургском храме, который построят в память о жертвах блокады Ленинграда, будут непрерывно читать их имена. О этом рассказал настоятель будущего собора святой равноапостольной Нины иерей Артемий Наумов в беседе с газетой "Петербургский дневник".
"Некоторые фрески и образа будут символизировать блокадный Ленинград. Уже написана икона святой равноапостольной Нины, парящей над осаждённым городом. Будет вестись непрерывное аудиопоминовение погибших в блокаду ленинградцев. От общего числа погибших известно более 600 тысяч имён. Часть уже записана, работа продолжается", — уточнил он.
Пока идёт работа над проектом здания. Закладной камень на месте строительства храма на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка установят в январе 2024 года. Сейчас здесь уже стоит памятный крест, возле которого совершаются богослужения в память о погибших ленинградцах.
Настоятель пояснил, что выбор святой, именем которой будет назван храм, не случаен. Блокада была снята 27 января, а это в церковных канонах день христианской просветительницы Грузии Нины.
Напомним, в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка возведут церковь во имя святой равноапостольной Нины, посвящённую снятию блокады Ленинграда. Эскизный проект храма уже получил предварительное согласование.