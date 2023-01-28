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Регион
Опубликовано 28 января 2023, 09:07

В ЛНР рассказали об обстреле Новоайдара со стороны ВСУ из американских HIMARS

Украинские военные обстреляли посёлок Новоайдар в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив четыре снаряда из американских комплексов HIMARS. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны Вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел. В 07:40 по населённому пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", написано в телеграм-канале.

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ВСУ обстреляли белгородское село, повреждена линия электропередачи

Ранее украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет. Под огнём противника оказался профилакторий машиностроительного завода.

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Getty Images / Axel Heimken / Рicture alliance

Татьяна Миссуми
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