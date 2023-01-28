Один пилот погиб в небесном ДТП с двумя истребителями ВВС Индии
Погиб один из пилотов разбившихся истребителей Су-30 и Mirage 2000 ВВС Индии
Место крушения истребителей Су-30 и Mirage 2000 ВВС Индии. Фото © Twitter / PU pulse
ВВС Индии подтвердили крушение своих истребителей Су-30 и Mirage 2000 во время тренировочного полёта в штате Мадхья-Прадеш и сообщили о гибели одного из трёх пилотов. Двум другим удалось катапультироваться.
"Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолёты выполняли обычную боевую тренировочную полётную задачу. Один из трёх пилотов получил смертельные ранения", — рассказал представитель индийских ВВС в Twitter и добавил, что для выяснения причин аварии назначено расследование.
Истребители ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 вылетели с расположенной в штате Мадхья-Прадеш авиабазы Гвалиор, где проходили военные учения. На борту Су-30 было два пилота, а в Mirage 2000 — один лётчик. Истребители Су-30 и Mirage 2000 могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники в Минобороны Индии.