Один пилот погиб в небесном ДТП с двумя истребителями ВВС Индии

ВВС Индии подтвердили крушение своих истребителей Су-30 и Mirage 2000 во время тренировочного полёта в штате Мадхья-Прадеш и сообщили о гибели одного из трёх пилотов. Двум другим удалось катапультироваться.

"Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолёты выполняли обычную боевую тренировочную полётную задачу. Один из трёх пилотов получил смертельные ранения", — рассказал представитель индийских ВВС в Twitter и добавил, что для выяснения причин аварии назначено расследование.