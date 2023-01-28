В России создали локатор для отслеживания "дронов-невидимок"

Российские инженеры из НИИВК им. М.А. Карцева создали радиолокационную станцию, способную обнаруживать маловесные беспилотники. В пресс-службе Национальной технологической инициативы сообщили, что разработка состоит исключительно из отечественных комплектующих.

"Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов", — рассказали там РИА "Новости".

По словам руководителя Лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталия Долгова, стремительное развитие рынка дронов делает изделие актуальным: оно способствует безопасной эксплуатации летательных аппаратов. Главное преимущество локатора в способности засечь маленькие дроны, которые не попадают в зону видимости систем наблюдения: например квадрокоптеры DJI.

Устройство можно использовать днём, ночью и при любых погодных условиях на расстоянии до 10 километров. При обнаружении дрона локатор моментально определяет его скорость, дальность и передаёт все сведения в ситуационный центр на камеры допопределения или распознавания объектов. На разработку ушло около года и она уже готова к серийному выпуску, заключил Долгов.