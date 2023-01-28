Убийцу с молотком из Казани вычислили по машине, его сообщником мог быть бывший муж жертвы

В Казани полицейские задержали предполагаемого убийцу женщины в Кировском районе, который забил её до смерти молотком. Об этом пишет Mash Iptash.

В Казани полицейские задержали мужчину, который насмерть забил женщину молотком. Видео © Telegram / Mash Iptash

По данным телеграм-канала, вчера правоохранители остановили авто, в котором злоумышленники скрылись с места преступления. Благодаря камерам наблюдения машину удалось найти в соседнем дворе. Водителем оказалась женщина. Её сразу же доставили в отдел, а после нашли и самого владельца автомобиля, который, к слову, был не так разговорчив.

По предварительной версии, задержанный Вадим З. мог убить женщину на почве денег, остальные подробности пока неизвестны. Среди подозреваемых также был бывший муж погибшей. Полицейские хотели с ним пообщаться, однако до сих пор не смогли его найти.