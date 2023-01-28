Убийцу с молотком из Казани вычислили по машине, его сообщником мог быть бывший муж жертвы
В Казани полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины молотком
В Казани полицейские задержали предполагаемого убийцу женщины в Кировском районе, который забил её до смерти молотком. Об этом пишет Mash Iptash.
В Казани полицейские задержали мужчину, который насмерть забил женщину молотком. Видео © Telegram / Mash Iptash
По данным телеграм-канала, вчера правоохранители остановили авто, в котором злоумышленники скрылись с места преступления. Благодаря камерам наблюдения машину удалось найти в соседнем дворе. Водителем оказалась женщина. Её сразу же доставили в отдел, а после нашли и самого владельца автомобиля, который, к слову, был не так разговорчив.
По предварительной версии, задержанный Вадим З. мог убить женщину на почве денег, остальные подробности пока неизвестны. Среди подозреваемых также был бывший муж погибшей. Полицейские хотели с ним пообщаться, однако до сих пор не смогли его найти.
Как уже писал Лайф, в Казани во дворе одного из домов мужчина насмерть забил 36-летнюю женщину молотком. Всё произошло прямо на улице, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В результате пострадавшую доставили в больницу, где за её жизнь боролись врачи, однако из-за множественных травм она умерла.
Telegram / Mash Iptash