"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 января, 09:49

Второй за сутки теракт произошёл в Восточном Иерусалиме

Новый инцидент со стрельбой произошёл в Восточном Иерусалиме, есть раненые

В Восточном Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу. Полиция Израиля квалифицировала инцидент как теракт.

Второй за сутки теракт произошёл в Восточном Иерусалиме. Видео © Twitter / Abubake38208123 / SkorpiOnIL / Wq0oQJmUSfZunt5

"Предварительный отчёт — подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме", — говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.

Всё произошло в Городе Давида — это популярный у туристов район Восточного Иерусалима, центр археологических раскопок. Вооружённый мужчина открыл стрельбу, в результате чего ранения получили не менее двух человек. Как уточнили в полиции, сотрудникам спецслужб уже удалось нейтрализовать стрелка. К месту стягивается вся полиция города.

Нетаньяху заявил о принятии немедленных решений после теракта в Иерусалиме

Нетаньяху заявил о принятии немедленных решений после теракта в Иерусалиме

За сутки это уже второй подобный инцидент. Накануне вечером Лайф сообщал о нападении со стрельбой в синагоге в Восточном Иерусалиме. В полиции также сочли произошедшее терактом. В результате погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован.

Обложка ©

Twitter / Abubake38208123 / SkorpiOnIL / Wq0oQJmUSfZunt5

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров