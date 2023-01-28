В Восточном Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу. Полиция Израиля квалифицировала инцидент как теракт.

Второй за сутки теракт произошёл в Восточном Иерусалиме. Видео © Twitter / Abubake38208123 / SkorpiOnIL / Wq0oQJmUSfZunt5

"Предварительный отчёт — подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме", — говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.

Всё произошло в Городе Давида — это популярный у туристов район Восточного Иерусалима, центр археологических раскопок. Вооружённый мужчина открыл стрельбу, в результате чего ранения получили не менее двух человек. Как уточнили в полиции, сотрудникам спецслужб уже удалось нейтрализовать стрелка. К месту стягивается вся полиция города.