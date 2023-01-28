Второй за сутки теракт произошёл в Восточном Иерусалиме
Новый инцидент со стрельбой произошёл в Восточном Иерусалиме, есть раненые
В Восточном Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу. Полиция Израиля квалифицировала инцидент как теракт.
Второй за сутки теракт произошёл в Восточном Иерусалиме. Видео © Twitter / Abubake38208123 / SkorpiOnIL / Wq0oQJmUSfZunt5
"Предварительный отчёт — подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме", — говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.
Всё произошло в Городе Давида — это популярный у туристов район Восточного Иерусалима, центр археологических раскопок. Вооружённый мужчина открыл стрельбу, в результате чего ранения получили не менее двух человек. Как уточнили в полиции, сотрудникам спецслужб уже удалось нейтрализовать стрелка. К месту стягивается вся полиция города.
За сутки это уже второй подобный инцидент. Накануне вечером Лайф сообщал о нападении со стрельбой в синагоге в Восточном Иерусалиме. В полиции также сочли произошедшее терактом. В результате погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован.
Twitter / Abubake38208123 / SkorpiOnIL / Wq0oQJmUSfZunt5