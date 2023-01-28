Денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию выросли до 500%

Объём переводов денег из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан за 2022 год побил рекорды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на центральные банки республик. Только в Казахстан было направлено 357 млрд тенге (≈ $775,4 миллиона) — подобные цифры последний раз фиксировались в 2014 году.

В Грузию из России было отправлено около $2 миллиардов — рекордный объём с 2012 года, а в Узбекистан — $14,5 миллиарда, что больше в 2,6 раза, чем годом ранее. Резкий рост международных переводов средств в том числе связан с переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денег в результате валютных ограничений в РФ.

Также за 2022 год объём переводов из России в Армению вырос вчетверо (относительно того же периода в 2021 г.) — до $3,1 миллиарда, побив рекорд за 19 лет. В Киргизию было переведено $2,6 миллиарда: это рекорд с 2005 года.