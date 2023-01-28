Министра обороны ФРГ поймали на попытке обелить своё имя перед немцами
Политолог Гусев счёл оправданием слова министра обороны ФРГ об истощении запасов танков
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото © ТАСС / IMAGO / photothek / Florian Gaertner
Заявление новоиспечённого министра обороны Германии Бориса Писториуса о скором истощении запасов танков для Украины является попыткой оправдаться перед немцами, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Он напомнил, что ранее глава ведомства выступал за диалог с Россией.
"Желание Писториуса простое — он хочет обелить своё имя. Он не прорусский политик, но на протяжении длительного времени он говорил, что с Россией необходимо договариваться, что санкции нужно ослаблять, он возглавлял комитет дружбы с Россией. И тут вдруг поворот на 180 градусов в связи с его назначением на должность министра обороны Германии", — сказал Гусев в беседе с РИА "Новости".
Гусев напомнил, что по всей Германии проходят акции против отправки танков ВСУ. Таким образом, заявление министра — "камень, брошенный в ушедший пароход", так как "изначально, когда его назначили, он говорил, что никакие танки Украине поставляться не будут". Эту линию под давлением США изменил канцлер Олаф Шольц, а вслед за ним и Писториус. Таким образом, глава Минобороны ФРГ просто не мог не согласиться на поставки, иначе его "стёрли бы в порошок".
Напомним, некоторые страны Запада объявили о поставках танков Украине. К примеру, США передадут 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Однако Белый дом предупредил, что ВСУ придётся ждать "Абрамсы" много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецких машин. По словам президента Украины Владимира Зеленского, если "Абрамсы" прибудут на Украину только к августу, будет слишком поздно.