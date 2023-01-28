Министра обороны ФРГ поймали на попытке обелить своё имя перед немцами

Заявление новоиспечённого министра обороны Германии Бориса Писториуса о скором истощении запасов танков для Украины является попыткой оправдаться перед немцами, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Он напомнил, что ранее глава ведомства выступал за диалог с Россией.

"Желание Писториуса простое — он хочет обелить своё имя. Он не прорусский политик, но на протяжении длительного времени он говорил, что с Россией необходимо договариваться, что санкции нужно ослаблять, он возглавлял комитет дружбы с Россией. И тут вдруг поворот на 180 градусов в связи с его назначением на должность министра обороны Германии", — сказал Гусев в беседе с РИА "Новости".