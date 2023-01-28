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28 января, 11:08

ВВС Украины попросили у Запада 24 истребителя, но летать на них там смогут не скоро

El País: Украина хочет получить от Запада 24 истребителя в рамках нового пакета помощи

Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя в рамках первой фазы нового пакета военной помощи, пишет El País со ссылкой на официального представителя командования ВВС Незалежной Юрия Игната.

"Два батальона самолётов с 12 истребителями в каждом. Это новый пакет военной помощи, который украинская армия намерена заполучить от своих международных союзников", сказал Игнат.

В качестве предпочтительной машины Киев видит F-16, однако также рассматриваются французские "Рафали" (Rafale) и шведские "Грипены" ("Грифоны"). Однако, по словам Игната, даже если Украина получит машины, на подготовку пилотов и механиков под них уйдёт не менее полугода.

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Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о передаче истребителей Украине "не может быть и речи". При этом поставить самолёты может Великобритания, однако, как пишет The Telegraph, только после вывода с территории страны российских войск.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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