ВВС Украины попросили у Запада 24 истребителя, но летать на них там смогут не скоро

Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя в рамках первой фазы нового пакета военной помощи, пишет El País со ссылкой на официального представителя командования ВВС Незалежной Юрия Игната.

"Два батальона самолётов с 12 истребителями в каждом. Это новый пакет военной помощи, который украинская армия намерена заполучить от своих международных союзников", — сказал Игнат.

В качестве предпочтительной машины Киев видит F-16, однако также рассматриваются французские "Рафали" (Rafale) и шведские "Грипены" ("Грифоны"). Однако, по словам Игната, даже если Украина получит машины, на подготовку пилотов и механиков под них уйдёт не менее полугода.