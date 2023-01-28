Нарастил волосы и ногти: Украинец переоделся в женщину и попытался сбежать от призыва в Венгрию
На украинской границе задержали трёх уклонистов, один из которых притворился женщиной
Уклонист, который притворился женщиной и пытался пересечь границу с Украиной. Фото © Twitter / ДПСУ | Держприкордонслужба
Украинские пограничники задержали трёх уклонистов на границе с Венгрией. Самый находчивый из них пытался выдать себя за женщину.
"Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
В итоге трюк с переодеванием не спас парня с длинными волосами — под давлением "неопровержимых улик" ему пришлось во всём сознаться. В результате в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы Незалежной. Они хотели откосить от мобилизации и службы в рядах украинской армии, однако теперь точно будут переданы в руки сотрудникам военкомата.
"Теперь их ждёт встреча с работниками территориального центра комплектования", — добавили в ведомстве.
Как уже рассказывал Лайф, на территории Украины проходят множественные рейды по раздаче повесток. Сотрудники военкомата пытались дать документ в руки мужчинам на улицах в Новомиргороде, Ивано-Франковске, Днепре и других населённых пунктах страны. Во Львове они даже явились на похороны бойца ВСУ, а в Одессе вручали повестки, разъезжая на машине скорой помощи. Многие украинцы не выдержали такого давления, житель Ровенской области, например, напал на непрошенных гостей с косой.