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28 января, 11:19

Нарастил волосы и ногти: Украинец переоделся в женщину и попытался сбежать от призыва в Венгрию

На украинской границе задержали трёх уклонистов, один из которых притворился женщиной

<p>Уклонист, который притворился женщиной и пытался пересечь границу с Украиной. Фото © Twitter / <a href="https://t.me/DPSUkr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДПСУ | Держприкордонслужба</a></p>

Уклонист, который притворился женщиной и пытался пересечь границу с Украиной. Фото © Twitter / ДПСУ | Держприкордонслужба

Украинские пограничники задержали трёх уклонистов на границе с Венгрией. Самый находчивый из них пытался выдать себя за женщину.

  • Уклонисты, которые пытались пересечь границу с Украиной. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Державна прикордонна служба України
    Уклонисты, которые пытались пересечь границу с Украиной. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Державна прикордонна служба України
  • Уклонист, который притворился женщиной и пытался пересечь границу с Украиной. Фото © Twitter / ДПСУ | Держприкордонслужба
    Уклонист, который притворился женщиной и пытался пересечь границу с Украиной. Фото © Twitter / ДПСУ | Держприкордонслужба
  • Уклонист, который притворился женщиной и пытался пересечь границу с Украиной. Фото © Twitter / ДПСУ | Держприкордонслужба
    Уклонист, который притворился женщиной и пытался пересечь границу с Украиной. Фото © Twitter / ДПСУ | Держприкордонслужба

Уклонисты, которые пытались пересечь границу с Украиной. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Державна прикордонна служба України

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"Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

В итоге трюк с переодеванием не спас парня с длинными волосами — под давлением "неопровержимых улик" ему пришлось во всём сознаться. В результате в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы Незалежной. Они хотели откосить от мобилизации и службы в рядах украинской армии, однако теперь точно будут переданы в руки сотрудникам военкомата.

"Теперь их ждёт встреча с работниками территориального центра комплектования", — добавили в ведомстве.

Житель Украины пытался сбежать на такси в Молдавию, переодевшись в женщину

Житель Украины пытался сбежать на такси в Молдавию, переодевшись в женщину

Как уже рассказывал Лайф, на территории Украины проходят множественные рейды по раздаче повесток. Сотрудники военкомата пытались дать документ в руки мужчинам на улицах в Новомиргороде, Ивано-Франковске, Днепре и других населённых пунктах страны. Во Львове они даже явились на похороны бойца ВСУ, а в Одессе вручали повестки, разъезжая на машине скорой помощи. Многие украинцы не выдержали такого давления, житель Ровенской области, например, напал на непрошенных гостей с косой.

Николь Вербер

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