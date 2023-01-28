Нарастил волосы и ногти: Украинец переоделся в женщину и попытался сбежать от призыва в Венгрию

Украинские пограничники задержали трёх уклонистов на границе с Венгрией. Самый находчивый из них пытался выдать себя за женщину.







"Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

В итоге трюк с переодеванием не спас парня с длинными волосами — под давлением "неопровержимых улик" ему пришлось во всём сознаться. В результате в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы Незалежной. Они хотели откосить от мобилизации и службы в рядах украинской армии, однако теперь точно будут переданы в руки сотрудникам военкомата.

"Теперь их ждёт встреча с работниками территориального центра комплектования", — добавили в ведомстве.