Кабмин одобрил законопроекты о пенсиях и детских пособиях в новых регионах России

Утверждены несколько законопроектов о социальных гарантиях жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в ГД в установленном порядке", — говорится в тексте.

Документы касаются сферы социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений. В частности там говорится о страховой пенсии по случаю потери кормильца, а также выплатах детям, оба родителя которых неизвестны. Кроме того, законопроект регулирует соцвыплаты гражданам, официально числящихся безработными.

Правительство также приняло проект закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Документ поможет в реализации прав жителей новых регионов на медицинскую помощь и получение лекарств.