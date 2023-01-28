Лайфхаки для улучшения памяти, после которых вы вспомните всё

Иногда бывает совсем нелегко вспомнить сюжет когда-то просмотренного фильма, имя некогда любимого актёра или строчки из песен. Чтобы улучшить память, нужно прибегать к некоторым приёмам. Подробнее о них в беседе с Лайфом рассказала невролог Виктория Толмачёва.

Самым эффективным способом улучшения памяти являются умственные тренировки. Фото © unsplash

По словам врача, самым эффективным способом улучшения памяти являются умственные тренировки. Ежедневное чтение книг и стихов, изучение языков, интеллектуальные игры, разгадывание кроссвордов и многое другое положительно скажется на умственных способностях любого человека.

"Если изучение иностранных языков для вас слишком сложная задача, например, в силу возраста, советую заменить интеллектуальную гимнастику на элементарные тренировки мозга. Большинство ходит в магазин знакомой дорогой и даже не задумывается разнообразить маршрут. А ведь любая новая информация, даже самая простая, развивает память", — указала медик.

Полезно для мозга играть на музыкальных инструментах и рисовать. Именно поэтому важно, чтобы дети занимались творчеством с юных лет, ведь это положительно сказывается и на школьных оценках. Кроме того, хорошо повлияет на память соблюдение здорового образа: прогулки, физические нагрузки и многое другое. А приём полезной еды улучшит тонус сосудов и активизируют мозговое кровообращение, что неминуемо отразится на скорости запоминания информации.

Приём полезной еды улучшит тонус сосудов и активизируют мозговое кровообращение, после чего информация станет запоминаться легче. Фото © unsplash

Влияет на память и сон, продолжила собеседница Лайфа. Доказано, что невыспавшиеся люди воспроизводят на 40% меньше информации, чем те, у кого нет проблем со сном. В этой связи важно спать не менее восьми часов в сутки.

"Не забывайте об интервальном отдыхе. Если вы пытаетесь улучшить память, тогда обязательно нужно отключать мозг на 20 минут хотя бы один-два раза в день. Сделать это несложно. Можно включить спокойную музыку и стараться ни о чём не думать, хорошая альтернатива этому — обеденный сон", — подчеркнула медик.