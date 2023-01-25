Грозят инфарктом и язвами: Россиянам объяснили, как злость, печаль и стресс влияют на организм

Если отрицательные эмоции задерживаются в человеке, то он может столкнуться с опасными заболеваниями. Так, печальные события вместе с высоким уровнем стресса способны привести к инфаркту. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Уже доказано, что есть взаимосвязь эмоций и болезней, которые из-за этого могут возникнуть. Любые печальные события, связанные с высоким уровнем стресса, приводят к инфарктам. Если стресс долго загоняется внутрь, то будут сердечно-сосудистые патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы. Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах", — отметил он.

К опасным заболеваниям эксперт также отнёс язву двенадцатиперстной кишки и синдром хронической усталости. Из-за отрицательных эмоций появляются проблемы с сердцем, мозговым кровообращением и памятью. Человек может также жаловаться на боль в мышцах. Специалист добавил, что при неправильно реализованном стрессе возникает перегрузка центральной нервной системы, а также могут появиться бессонница и нарушение пищеварения.

Однако эти проблемы можно предотвратить. В стрессовой ситуации врач посоветовал заняться спортом, например сделать несколько приседаний, выйти на пробежку, проехаться на велосипеде или погулять. Кроме того, в данном вопросе отлично помогает общение. При этом, если человек понимает, что не справляется со стрессом самостоятельно, ему нужно обратиться к психотерапевту.