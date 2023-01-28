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Регион
Опубликовано 28 января 2023, 11:51
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Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом в рамках ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", — сказал генерал-лейтенант.

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на Украине
Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

Ранее в военном ведомстве сообщили, что войска России помешали ВСУ перебросить оружие НАТО в районы боевых действий. В результате удара была нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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