Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом в рамках ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", — сказал генерал-лейтенант.