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28 января, 12:08

Войска России оставили "лучшую бригаду Украины" без "Гвоздики" и гаубицы М777

На Купянском направлении уничтожены 25 бойцов ВСУ, САУ "Гвоздика" и гаубица М777

Вооружённые силы РФ поразили скопления живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами армейской авиации и огнём артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР", — сказал он.

В итоге удалось ликвидировать до 25 украинских военнослужащих, а также уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", американскую гаубицу М777, боевую бронированную машину и два пикапа.

К слову, 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ продвигается как "лучшая бригада Украины". Её называют одним из наиболее подготовленных и наилучшим образом оснащенных подразделений армии. Киев даже отправлял часть 92-й мехбригады на важные учения в ФРГ.

Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

Почти 90 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

А ранее Лайф рассказывал об успехах войск российской группировки "Центр". По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" удалось поразить подразделения 103-й бригады терробороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Николь Вербер

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