Вооружённые силы РФ поразили скопления живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами армейской авиации и огнём артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР", — сказал он.

В итоге удалось ликвидировать до 25 украинских военнослужащих, а также уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", американскую гаубицу М777, боевую бронированную машину и два пикапа.

К слову, 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ продвигается как "лучшая бригада Украины". Её называют одним из наиболее подготовленных и наилучшим образом оснащённых подразделений армии. Киев даже отправлял часть 92-й мехбригады на важные учения в ФРГ.