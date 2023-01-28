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28 января, 12:43

На Украине заявили об ускоренных переговорах с Западом по поставкам авиации и ракет

Подоляк заявил об экстренных переговорах с Западом по поставкам авиации и дальнобойных ракет

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме обсуждает с западными партнёрами передачу Киеву авиации и дальнобойных ракет. По его словам, "эту необходимость на Западе понимают".

"Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно. Третье — партнёры всё это понимают. <...> Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности", — сказал Подоляк в эфире местного телеканала "Дом".

Советник Зеленского также считает, что Киеву следует попридержать недовольство и вместо этого "чётко ежедневно рассказывать" о необходимости предоставления Украине нового западного вооружения.

На Украине заявили, что Запад взялся за Зеленского и его окружение

На Украине заявили, что Запад взялся за Зеленского и его окружение

Ранее издание El País сообщало, что Украина хочет получить от Запада 24 истребителя в рамках нового пакета помощи. В качестве предпочтительной машины Киев видит F-16, однако также рассматриваются французские "рафали" и шведские "грипены".

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Getty Images/guvendemir

Ирина Фальке

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