На Украине заявили об ускоренных переговорах с Западом по поставкам авиации и ракет

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме обсуждает с западными партнёрами передачу Киеву авиации и дальнобойных ракет. По его словам, "эту необходимость на Западе понимают".

"Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно. Третье — партнёры всё это понимают. <...> Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности", — сказал Подоляк в эфире местного телеканала "Дом".

Советник Зеленского также считает, что Киеву следует попридержать недовольство и вместо этого "чётко ежедневно рассказывать" о необходимости предоставления Украине нового западного вооружения.