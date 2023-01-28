Роскомнадзор: Около 150 крупных утечек персональных данных произошло за 2022 год
В России за прошлый год произошло порядка 150 крупных утечек персональных данных. Такие сведения сообщил Роскомнадзор.
По данным ведомства, в 2022 году было проведено 78 внеплановых проверок, по итогам которых факты незаконного распространения личной информации подтвердились в 87% случаев. В результате в суд было направлено 66 протоколов об административных правонарушениях, назначено штрафов на сумму около миллиона рублей и вынесено девять предупреждений.
"В 2023 году Роскомнадзор начал уже более 25 проверок по признакам утечки персональных данных, произошедших в четвёртом квартале 2022 года", — уточнили в ведомстве.
Всего же в прошлом году к экспертам Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде за помощью обратилось более полутора тысяч человек. Большинство заявлений были поданы по вопросу обработки личной информации без ведома и согласия человека, в 16% случаев — из-за действий мошенников с личными сведениями. Ещё 9% граждан пожаловались, что персональные данные использовались в рекламных целях без их согласия, а 10% защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.
В итоге были подготовлены досудебные претензии к операторам персональных данных, требования о прекращении неправомерной обработки личной информации, обращения в государственные органы и другие документы, а также представлены интересы потерпевших в суде, уточнили в Роскомнадзоре. 95% исков получили удовлетворение.
Как уже писал Лайф, ранее в России задумались о том, чтобы ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных. 13 января соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства также предложил ужесточить ответственность за незаконный оборот данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в российское законодательство.
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