Глава клиники предупредил о риске смерти Саакашвили при отказе от лечения

Отказ от предложенного лечения грозит экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили фатальными последствиями, его состояние ухудшается. Об этом заявил Зураб Чхаидзе — директор клиники "Вивамед", в которой политик проходит лечение.

"Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласанию убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу", — сказал он журналистам.