Глава клиники предупредил о риске смерти Саакашвили при отказе от лечения
Профессор Чхаидзе: Отказ от лечения грозит Саакашвили фатальным исходом
Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС/ EPA/IRAKLI GEDENIDZE / POOL
Отказ от предложенного лечения грозит экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили фатальными последствиями, его состояние ухудшается. Об этом заявил Зураб Чхаидзе — директор клиники "Вивамед", в которой политик проходит лечение.
"Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласанию убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу", — сказал он журналистам.
По словам Чхаидзе, в последние дни Саакашвили сократил приём пищи, из-за чего он уже весит 69 килограмм, а "если так продолжится, завтра будет весить 68, а послезавтра 65 килограмм".
Напомним, с осени 2021 года Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии, куда он приехал после восьми лет отсутствия. В родной стране его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Уже в заключении он начал жаловаться на проблемы со здоровьем. В ноябре 2022 года его мать Гиули Аласания заявила, что политик отравился ртутью. Также в его организме нашли три тяжёлых металла и мышьяк.