Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал министра обороны Италии Гвидо Крозетто "редким чудаком на букву м" за слова о том, что Запад поставляет оружие Украине, чтобы якобы не допустить третью мировую. Он разъяснил главе Минобороны, что такой конфликт точно не начнётся на танках и истребителях.

"Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву м. Соседи одарённого министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли ещё дальше. Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву", — написал политик в телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что всё это подаётся под соусом необходимости "предотвратить экспансию России и, опять же, мировую войну". Но логики в этом никакой, ведь если и начнутся масштабные боевые действия, то не на танках и истребителях, отметил политик. "Тогда уж точно — всё в труху", — заключил он.