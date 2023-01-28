Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа

Заслуженный артист Северной Осетии и актёр Сослан Фидаров, участвующий в спецоперации, обратился к своему бывшему коллеге по фильму "9 рота" Артуру Смольянинову*. Ролик в своём телеграм-канале опубликовал журналист Александр Рогаткин.

Российский актёр Сослан Фидаров пригрозил Смольянинову расправой за его отношение к России и Армии РФ. Видео © t.me / Rogatkinlive

"Артур, я тебя сильно буду бить. <...> Я тебя, когда поймаю, сильно побью, даю слово, за такие слова", — пообещал Фидаров прямо из окопа.

Доброволец также заявил, что все знаменитости, которые осудили спецоперацию и покинули Россию, стали настоящим позором страны.

"Мне даже стыдно за них сейчас здесь говорить. <...> И слава богу, что они уехали, хоть бы они никогда больше не вернулись, вот честно. Не приезжайте больше сюда никогда. Это больше не ваша страна", — сказал актёр.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.