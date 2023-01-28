Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа
Актёр "9 роты" Фидаров на видео из окопа пообещал Смольянинову побить его за слова о России
Заслуженный артист Северной Осетии и актёр Сослан Фидаров, участвующий в спецоперации, обратился к своему бывшему коллеге по фильму "9 рота" Артуру Смольянинову*. Ролик в своём телеграм-канале опубликовал журналист Александр Рогаткин.
Российский актёр Сослан Фидаров пригрозил Смольянинову расправой за его отношение к России и Армии РФ. Видео © t.me / Rogatkinlive
"Артур, я тебя сильно буду бить. <...> Я тебя, когда поймаю, сильно побью, даю слово, за такие слова", — пообещал Фидаров прямо из окопа.
Доброволец также заявил, что все знаменитости, которые осудили спецоперацию и покинули Россию, стали настоящим позором страны.
"Мне даже стыдно за них сейчас здесь говорить. <...> И слава богу, что они уехали, хоть бы они никогда больше не вернулись, вот честно. Не приезжайте больше сюда никогда. Это больше не ваша страна", — сказал актёр.
Напомним, Артур Смольянинов заявил, что готов воевать на стороне Украины и ему наплевать на будущее России. На родине эти слова резко осудили. В свою очередь его мать заявила, что Артура неправильно поняли, а Иван Охлобыстин и вовсе обвинил скандального актёра в рукоприкладстве. Якобы он бил свою бывшую жену — актрису Дарью Мельникову.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
После русофобских высказываний российского актёра Артура Смольянинова на него завели уголовное дело, а Минюст РФ признал его иноагентом. Как он стал русофобом, Лайф разбирался здесь, а с биографией актёра-иноагента можно ознакомиться на сайте uznayvse.ru.
t.me / Rogatkinlive