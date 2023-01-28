Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа

"Артур, я тебя сильно буду бить. <...> Я тебя, когда поймаю, сильно побью, даю слово, за такие слова", — пообещал Фидаров прямо из окопа.

"Мне даже стыдно за них сейчас здесь говорить. <...> И слава богу, что они уехали, хоть бы они никогда больше не вернулись, вот честно. Не приезжайте больше сюда никогда. Это больше не ваша страна", — сказал актёр.