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28 января, 13:20

Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа

Актёр "9 роты" Фидаров на видео из окопа пообещал Смольянинову побить его за слова о России

Заслуженный артист Северной Осетии и актёр Сослан Фидаров, участвующий в спецоперации, обратился к своему бывшему коллеге по фильму "9 рота" Артуру Смольянинову*. Ролик в своём телеграм-канале опубликовал журналист Александр Рогаткин.

Российский актёр Сослан Фидаров пригрозил Смольянинову расправой за его отношение к России и Армии РФ. Видео © t.me / Rogatkinlive

"Артур, я тебя сильно буду бить. <...> Я тебя, когда поймаю, сильно побью, даю слово, за такие слова", — пообещал Фидаров прямо из окопа.

Доброволец также заявил, что все знаменитости, которые осудили спецоперацию и покинули Россию, стали настоящим позором страны.

"Мне даже стыдно за них сейчас здесь говорить. <...> И слава богу, что они уехали, хоть бы они никогда больше не вернулись, вот честно. Не приезжайте больше сюда никогда. Это больше не ваша страна", — сказал актёр.

Либерализм, долги или брат-нацист: Почему актёр Артур Смольянинов готов убивать русских

Либерализм, долги или брат-нацист: Почему актёр Артур Смольянинов готов убивать русских

Напомним, Артур Смольянинов заявил, что готов воевать на стороне Украины и ему наплевать на будущее России. На родине эти слова резко осудили. В свою очередь его мать заявила, что Артура неправильно поняли, а Иван Охлобыстин и вовсе обвинил скандального актёра в рукоприкладстве. Якобы он бил свою бывшую жену — актрису Дарью Мельникову.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Обложка ©

t.me / Rogatkinlive

Ирина Фальке

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