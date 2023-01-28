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28 января, 14:25

В окружении Костомарова подтвердили трудности с его восстановлением после ЭКМО

В окружении фигуриста Костомарова заявили, что его восстановление после ЭКМО будет долгим

<p>Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В состоянии фигуриста Романа Костомарова, который провёл порядка двух недель в реанимации, наблюдается положительная динамика, однако его восстановление займёт много времени. Об этом РБК рассказали в окружении спортсмена.

"Положительная динамика есть. Но процесс восстановления не будет быстрым. Рома — боец", поделился один из собеседников издания.

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Напомним, в начале января 45-летний Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Позже врачи обнаружили у него двусторонний гидроторакс. Недавно стало известно, что спортсмен пришёл в себя.

Матвей Константинов

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