В окружении Костомарова подтвердили трудности с его восстановлением после ЭКМО
В окружении фигуриста Костомарова заявили, что его восстановление после ЭКМО будет долгим
Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В состоянии фигуриста Романа Костомарова, который провёл порядка двух недель в реанимации, наблюдается положительная динамика, однако его восстановление займёт много времени. Об этом РБК рассказали в окружении спортсмена.
"Положительная динамика есть. Но процесс восстановления не будет быстрым. Рома — боец", — поделился один из собеседников издания.
Напомним, в начале января 45-летний Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Позже врачи обнаружили у него двусторонний гидроторакс. Недавно стало известно, что спортсмен пришёл в себя.