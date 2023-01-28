Фанатка "Матери енотов" попыталась оправдаться за пьяный дебош и нападение на её дочь

В скандальной истории спасительницы енотов Валерии Заволокиной появились новые подробности. Объявилась главная героиня видео с удушением корги Оксана Пиндур. Она утверждает, что ни в чём не виновата и лишь хотела забрать из дома зоозащитницы свои вещи.

Превратившая в ад жизнь спасительницы енотов попыталась оправдаться за пьяный дебош. Видео © vk.com / valeryevna2023

Так, Оксана заявляет, что её просто не пустили из больницы домой. Под домом женщина подразумевает жилище "Матери енотов". По словам женщины, она несколько раз пыталась забрать свои вещи, но до сих пор сделать этого не смогла. Она утверждает, что Валерия опубликовала лишь тот момент, "где она фанатеет", маленький кусок. Что именно она считает фанатизмом из опубликованного — укусы девочки, удушение собаки, угрозы или же избиение самой Валерии, не уточняется.

Женщина сообщила, что знакома со спасительницей енотов достаточно давно. Оксана говорит, что помогала ей по хозяйству, а также с благоустройством дома.

"Пока решались мои вопросы по здоровью и я приехала из больницы, меня просто не пускали [в дом к Оксане]. Последнее видео, которое вы видели с моим участием: я вообще приехала помириться. Но всё это перемирие кончилось тем, что произошёл скандал и она кидала в меня мои вещи", — заявила женщина.

После этого "помощница" зоозащитницы схватила собаку, но вреда ей якобы не причиняла: просто прижала корги к забору и к полу, "чтобы она успокоила свою истерику". Вместе с тем Оксана заявила, что у неё есть вопросы к легальности "бизнеса" спасительницы енотов. По её мнению, "Мать енотов" живёт за счёт зверюшек.

"Меня убрали, потому что очень много знаю, так как я проживала там долгое время", — оправдывается Пиндур.