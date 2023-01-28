Юрий Уткульбаев назначен главным тренером "Рубина"

Юрия Уткульбаева утвердили в должности главного тренера ФК "Рубин", контракт с ним подписан до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября 2022 года. Всего за два с половиной месяца совместной работы команда одержала две победы — 2:1 над "Уфой" и 2:0 над "Нефтехимом".