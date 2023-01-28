"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 января, 14:13

Юрий Уткульбаев назначен главным тренером "Рубина"

Юрия Уткульбаева утвердили в должности главного тренера ФК "Рубин", контракт с ним подписан до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября 2022 года. Всего за два с половиной месяца совместной работы команда одержала две победы — 2:1 над "Уфой" и 2:0 над "Нефтехимом".

Абаскаль обрадовался приходу в "Спартак" Дуарте и Тавариша

Абаскаль обрадовался приходу в "Спартак" Дуарте и Тавариша

В декабре 2022 года сообщалось, что руководство "Рубина" заинтересовано в кандидатуре Курбана Бердыева на пост главного тренера. На тот момент он уже был на аналогичной должности в "Сочи".

Обложка ©

rubin-kazan.ru

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров