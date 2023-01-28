Юрий Уткульбаев назначен главным тренером "Рубина"
Юрия Уткульбаева утвердили в должности главного тренера ФК "Рубин", контракт с ним подписан до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября 2022 года. Всего за два с половиной месяца совместной работы команда одержала две победы — 2:1 над "Уфой" и 2:0 над "Нефтехимом".
В декабре 2022 года сообщалось, что руководство "Рубина" заинтересовано в кандидатуре Курбана Бердыева на пост главного тренера. На тот момент он уже был на аналогичной должности в "Сочи".
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